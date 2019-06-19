Непогода встала на пути устранения последствий землетрясения в Китае

Чэнду, Китай, , 08:43 — REGNUM Ливни и грозы, которые ожидаются в ближайшие пару дней над пострадавшей от землетрясения провинции Сычуань на юго-западе Китая, могут препятствовать поисково-спасательным работам, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Облачная погода ожидается над регионом в ближайшие два дня с высокой вероятностью ливней и гроз в уезде Чаннин города Ичан, пострадавшего от подземных толчков, сообщили в Китайской метеорологической администрации. В пострадавших районах ожидается ливни, от умеренного до сильного, с 20 по 22 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, тринадцать человек погибли, 199 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое обрушилось на провинцию Сычуань 17 июня. Власти выделили пострадавшим 5 тыс. палаток, 10 тыс. раскладушек и 20 тыс. одеял.

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