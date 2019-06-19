В Чечне оштрафовали женщину, стрелявшую из автомата

Грозный, , 08:40 — REGNUM МВД Чечни провело проверку по факту стрельбы из автомата, которую вела женщина, одетая в полицейскую форму. Видео, на котором был запечатлен этот факт, выложила в интернете блогер из Северной Осетии. Личность женщины была установлена, она понесла наказание за стрельбу в неположенном месте, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе МВД по региону.

Как было установлено в ходе проверки, организованной полицейским ведомством, М. Джикаева, находясь на территории Чеченской Республики, записала видео с кадрами стрельбы и разместила его в сети Интернет. После доставления ее в отдел полиции по Гудермесскому району был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах».

Мировой суд, рассмотрев дело, вынес нарушительнице наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Как отметили в пресс-службе МВД, проверка в отношении лиц, допустивших данное правонарушение, продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Москве был осужден на 1,5 года условно за стрельбу из свадебного кортежа бывший старший помощник прокурора Шалинского района Чечни Магомед Г. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия. В районе парка «Царицыно» участники свадебного кортежа, состоявшего из автомобилей Bentley, Maybach и трех Porshe, открыли стрельбу. При досмотре полиция обнаружила и изъяла у стрелков травматическое оружие.