В Казахстане планируют усилить защиту от незаконных лотерей

Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Новый законопроект по вопросам лотерейной деятельности защитит жителей Казахстана от неправомерных действий в этой сфере. Об этом 19 июня заявил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуртай Сабильянов, сообщает агентство «Казинформ».

На пленарном заседании Мажилиса Сабильянов представил депутатам новый законопроект. По его словам, проект документа направлен на устранение правовых пробелов в законодательстве по вопросам лотерей и лотерейной деятельности. Законопроект также определяет правовые основы для распространения лотерей.

Отметим, лотерейный рынок в Казахстане регулируется единым лотерейным оператором «Сәтті Жұлдыз». На конец мая 2019 года в республике было продано 6,6 млн лотерейных билетов. В 2018 году жители Казахстана выиграли около 2 млрд тенге ($5,2 млн).

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