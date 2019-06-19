В Приморье малолетние вандалы на кладбище разрушили 130 надгробий

Владивосток, , 08:42 — REGNUM Более 130 надгробий разрушили трое подростков в селе Спасское в Приморье. Самый старший малолетний вандал только недавно закончил восьмой класс, остальным и того меньше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации «Вести-Приморье», вандалы разрушили надгробия, находящиеся на окраине кладбища, не тронув те, что были в глубине территории. В основном разрушению подверглись новые памятные надгробия, выполненные из гранита и мрамора, так как они установлены фактически на один штырь и не способны выдержать толчка.

Местные жители поймали подростков, один из которых, лидер группы, уже 10 лет живёт в социально-реабилитационном центре и имеет за спиной кражи и конфликты со сверстниками. Двое других — мальчики из многодетной семьи, пошедшие у лидера на поводу.

У кого-то из жителей села пострадало несколько надгробий близких родственников.

«Я заказывала памятник, 36 тысяч. Вот, 36 умножьте на три памятника и плюс 21 тысяча, чтобы поставить стелу, где фотография», — рассказала житель села Мария Шпак.

Пострадал и руководитель предприятия, обслуживающего территорию кладбища, директор МУП «Городской рынок» Андрей Бессонов.

«Я думаю, они должны помочь восстановить людям те памятники, которые они разрушили. Где-то материально, где-то своими силами», — сказал директор.

Урон, нанесённый надгробиям, ещё подсчитывают, но уже сейчас его сумма перешла порог в 1 миллион рублей. Решается и судьба несовершеннолетней троицы. Есть вероятность, что подростков отправят в специализированное учреждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, сразу два случая кладбищенского вандализма произошло в Бичурском районе Бурятии. 7 мая двое детей 8 и 9 лет повредили 37 надгробий на кладбище села Буй. Дети сознались, что повредили надгробия из баловства. Чуть раньше, 29 марта на кладбище райцентра Бичурского района было осквернено 89 могил — надгробия были измазаны краской и исписаны нецензурными словами, оградки перевёрнуты. Вандалами тогда тоже оказались дети 10 и 12 лет.