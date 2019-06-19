В Бразилии обостряется ситуация по лихорадке денге

Москва, , 08:31 — REGNUM Роспотребнадзор предупреждает российских граждан, что в Бразилии в настоящее время фиксируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге, сообщается на сайте ведомства.

С начала 2019 года заболели более 965 тыс. человек, 300 заболевших умерли.

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ за возвращающимися из Бразилии гражданами.

Российских туристов просят воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто уже находится на территории Бразилии, рекомендуют соблюдать меры безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, российских туристов предупредили о вспышке лихорадки денге в Таиланде. В стране объявлена эпидемия.

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