Среда, 19 Июня 2019 года
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В Бразилии обостряется ситуация по лихорадке денге

Общество

С начала 2019 года заболели более 965 тыс. человек

Москва, 19 июня 2019, 08:31 — REGNUM  Роспотребнадзор предупреждает российских граждан, что в Бразилии в настоящее время фиксируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге, сообщается на сайте ведомства.

С начала 2019 года заболели более 965 тыс. человек, 300 заболевших умерли.

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ за возвращающимися из Бразилии гражданами.

Российских туристов просят воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто уже находится на территории Бразилии, рекомендуют соблюдать меры безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, российских туристов предупредили о вспышке лихорадки денге в Таиланде. В стране объявлена эпидемия.

Ранее на данную тему: Туристов из РФ предупредили о комарах — переносчиках лихорадки во Франции

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Лихорадка Денге
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