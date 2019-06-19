«Туалетная революция» накрыла общественные институты города Суцянь в Китае

Нанкин, Китай, , 08:23 — REGNUM Правительственные структуры и общественные институты города Суцянь провинции Цзянсу на востоке Китая открыли свои туалеты для общественности, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Жители города теперь могут без труда получить доступ к 70 туалетам в правительственных учреждениях с 9:00 по 17:30, сообщили в городском бюро управления и правоприменения. Также для удобства горожан, бюро выпустило унифицированные табло, показывающие расположение таких туалетов.

В связи со слабо развитой инфраструктурой, в городе имелось всего 147 общественных туалетов в ключевых его районах площадью 64 кв. километра в 2010 году. Всего 58 из них были доступны для общественности, и они не работали после 22:00.

«Туалетная революция», направленная на строительство новых и ремонт старых туалетов, стартовала в городе Суцянь в 2013 году. С тех пор в городе появилось 578 новых бесплатных общественных туалетов, открытых круглосуточно.

Читайте ранее в этом сюжете: «Туалетная революция» принесет китайскому Чунцину 940 новых уборных