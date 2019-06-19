В Алма-Ате суд продлил арест банкиру Жомарту Ертаеву

Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты продлил до 15 августа арест банкиру Жомарту Ертаеву, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе алма-атинского городского суда.

Отмечается, что Ертаев подозревается в организации хищения 144 млрд тенге ($375 млн) из банка RBK в период с 2011 по 2017 год. Согласно данным следствия, банкир использовал свое служебное положение и организовал схему хищения по предварительному сговору с другими лицами. Подозреваемыми по делу проходят 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из России Жомарта Ертаева. Банкир доставлен в Нур-Султан для привлечения к уголовной ответственности и помещен в следственный изолятор.

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