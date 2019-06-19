В Югре продолжают орудовать «чёрные фармацевты»

Сургут, Югра, , 08:21 — REGNUM В Югре с начала 2019 года территориальным органом Росздравнадзора выявлены пять аптек, реализующие психоактивные препараты с нарушением закона. Все аптеки-нарушители традиционно работают в Сургуте. В Арбитражный суд ХМАО направлены заявления с требованием лишения нарушителей лицензий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

В 2018 году ТО Росздравнадзора по ХМАО проведено 11 внеплановых контрольных мероприятий в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске по фактам безрецептурного отпуска психотропных препаратов. Было возбуждено 22 административных дела. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,2 млн рублей.

В 2019 году работа в данном направлении продолжилась. «Аптечная мафия» традиционно и не первый год орудует в в Сургуте. С января в этом городе была оштрафована за нарушение правил отпуска лекарственных препаратов психоактивного действия на 100 тыс. рублей одна аптека, затем — целая аптечная сеть. Другая сургутская фарм-точка в феврале была замечена в безрецептурной реализации препаратов «Лирика» и «Тропикамид» — в суд направлено заявление о приостановлении действия лицензии. Недавно направлены в суд материалы на две аптечные организации из Сургута за незаконную реализацию психотропных препаратов.

Оптовым организациям-поставщикам ТО Росздравнадзора по ХМАО рекомендовано не реализовывать психотропные препараты в аптеки-нарушители. Ведётся мониторинг поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема аптечной наркомании характерна не только для Югры, но и для других регионов России. С «чёрными фармацевтами» в регионах борются по-разному. К примеру, в Северной Осетии не только штрафуют нарушителей, но и публикуют имена владельцев фарм-точек, практикующих продажи без рецепта сильнодействующих препаратов, в средствах массовой информации.

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