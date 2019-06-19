Ректор ВятГУ представил новую модель подготовки учителей

Киров, , 08:07 — REGNUM Новую концепцию подготовки педагогических кадров, реализуемую в Вятском государственном университете (ВятГУ), представил ректор Валентин Пугач в рамках круглого стола, посвящённого путям привлечения кадров в систему образования. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сегодня в университете созданы модельные классы по дошкольному, начальному образованию, учебным предметам: по физике, химии, естествознанию, а также работают группы университетского детского сада. Они ориентированы на подготовку будущих учителей и повышение квалификации действующих педагогов как обычных школ, так и учебных заведений, где ведется работа с одаренными учениками.

«Университет осуществил «практический поворот» своих образовательных программ для подготовки будущих учителей: 20% учебного времени составляют учебная и производственная практики», — сказал Валентин Пугач.

По его словам, такой подход обеспечивает усиленную практико-ориентированную подготовку студентов, в том числе и в новых форматах школьно-университетского партнерства. Например, в вузе, создана базовая кафедра педагогических технологий и предметных методик.

Также в ВятГУ создано и курируется восемь педагогических классов. Планируется, что их работа обеспечит приток мотивированных на педагогическую работу абитуриентов, что в дальнейшем отразится на качестве педагогических кадров региона.

Ранее ректоры крупнейших вузов Кировской области совместно с представителями органов исполнительной власти обсудили создание условий для комфортного пребывания в регионе иностранных студентов.

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