Судьба зоопарка в Перми: передача объекта церкви и отрицательное заключение

Пермь, , 08:05 — REGNUM В Перми муниципальная власть инициировала передачу РПЦ части площадки старого зоопарка — всего 0,1 га. Полностью участок церковь сможет получить после того, как за бюджетный счёт будет создано общественное простанство на месте зоопарка, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным информресурса, эксперты считают такой вариант разумным, так как в создании общественного пространства в центре города заинтересована не только церковь, но и жители Перми. Общая площадь участка составляет 1,8 га.

Стоит отметить, переезд зоопарка планировался в 2018 году, однако впоследствии срок перенесли на 2020 год из-за отставания строительных работ от графика. Сейчас зоопарк продолжает находиться на земле, которая ранее принадлежала РПЦ. Здесь располагалось старое архиерейское кладбище.

Администрация Перми внесла на рассмотрение Пермской думы проект решения о безвозмездной передаче в собственность Пермской епархии РПЦ ряда объектов недвижимости возле пермского зоопарка. Речь идет об участке площадью 0,1 га, а также здании конюшни площадью 76 кв. м (ул. Монастырская, 10) и ряде вспомогательных сооружений, включая забор. Эти объекты примыкают к зданию Спасо-Преображенского кафедрального собора и необходимы епархии, чтобы начать реконструкцию здания. Однако городская прокуратура подготовила отрицательное заключение на решение о передаче имущества. Надзорный орган отмечает, что здание конюшни построено в 2003 году и ранее церкви не принадлежало, соответственно — оснований для передачи помещений в собственность епархии нет, информирует «Коммерсантъ».

Напомним, ранее представители церкви говорили о том, что на высвободившемся месте должен быть установлен мемориальный комплекс.

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