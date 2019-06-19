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Два жителей Британии приговорены к тюрьме за угрозы в адрес принца Гарри

Общество

Молодые люди публиковали в сети оскорбления в адрес принца и его супруги

Лондон, 19 июня 2019, 08:03 — REGNUM  Суд Великобритании приговорил к четырем годам и трем месяцам лишения свободы молодого британца польского происхождения, публиковавшего оскорбления в сети в адрес принца Гарри и его супруги Меган Маркл, передает канал n-tv.

19-летний Михал Шевчук признал себя виновным по двум пунктам обвинения в подстрекательстве к терроризму и по пяти пунктам обвинения в хранении террористических материалов. При обыске в его доме полиция обнаружила экстремистскую литературу. В 2018 году Шевчук написал на официальной странице принца Гарри в сети «увидимся, расовые предатели» и опубликовал фотоколлаж — портрет принца с приставленным к голове пистолетом и забрызганную кровью свастику. Основание для угроз — происхождение Меган Маркл: ее мать является афроамериканкой.

Вместе с Шевчуком осужден 18-летний юноша, участвовавший вместе с ним в общих интернет-сообществах и чатах экстремистов. Его приговорили к полутора годам лишения свободы за подстрекательство к терроризму.

Судья Ребекка Пуле назвала призывы молодых людей «отвратительными и преступными из-за их четкого призыва поддерживать террористические акты». По ее словам, они призвали к «совершению ужасных актов насилия в отношении других по причинам, которые никогда не могут быть поняты ни одним честным человеком».

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