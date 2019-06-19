Более 300 тыс. жителей северо-востока ДР Конго бежали из страны — ООН

Буниа, Конго, , 08:02 — REGNUM По данным ООН, в июне 2019 года более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в ДР Конго из-за межэтнических столкновений в провинции Итури, передает ВВС Africa.

Общины скотоводов этноса хема и земледельцев-ленду неоднократно сражались за землю и воду в Итури, северо-восточной провинции ДР Конго, богатой золотом.

По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере 160 человек были убиты в результате недавнего насилия в провинции Итури. Считается, что большинство жертв было из общины хема.

Представитель Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) Бабар Балоч сообщил, что в агентство поступали сообщения о «массовых перемещениях» в трех из пяти административных округов Итури — Джугу, Махаги и Ируму.

«Люди бегут от нападений и контратак на территории Джугу, мы знаем о том, что общины формируют группы самообороны и участвуют в убийствах из мести», — сказал он.

Он добавил, что в агентство также поступали сообщения о похищениях людей, нанесении увечий и сексуальном насилии. UNHCR и другие гуманитарные организации не имеют доступа к большинству пострадавших районов, сообщает издание.

Бабар Балоч заявил журналистам в Женеве, что агентство «серьезно обеспокоено» последними сообщениями и опасается, что «эта эскалация может охватить большую часть провинции».

Помимо этого, существуют опасения, что последние столкновения могут помешать усилиям по борьбе со вспышкой Эболы в регионе. В результате нынешней вспышки Эболы, которая является второй по величине в истории, погибло более 1400 человек. Вспышка была зафиксирована в восточной части ДР Конго, хотя единичные случаи были также зарегистрированы и в соседней Уганде.