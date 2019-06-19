«Туалетная революция» принесет китайскому Чунцину 940 новых уборных

Чунцин, Китай, , 07:51 — REGNUM В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китае планируется построить 940 туалетов в популярных туристических местах в текущем году в рамках национальной программы «туалетной революции», сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

На конец 2018 года в городе было построено 3005 новых туалетов и отремонтировано 856 уборных для того, чтобы сделать пребывание туристов более комфортным. По всему Китаю планируется в 2019 отремонтировать 21 тыс. туалетов в туристических местах.

Согласно статистическим данным, опубликованным Министерством культуры и туризма КНР на прошедшей неделе, общее число вновь построенных или расширенных туалетов в туристических местах за прошедшие полтора года достигло 30 тыс. единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, бум внутреннего туризма в Китае подстегнул китайские власти озаботиться проблемой недостаточного количества и качества общественных уборных в туристических местах, и как следствие — санитарии.

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