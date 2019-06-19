В Челябинской области отменили оправдательный приговор чиновнику

Челябинск, , 07:46 — REGNUM Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор председатель комитета архитектуры и градостроительства города Чебаркуля. Сергей Шацкий обвинялся в получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Следователи считают, что чиновник якобы взял 20 тыс. рублей и взамен не должен был совершать некоторых действий. В частности, взяткодатель рассчитывал, что соответствующая комиссия не узнает о наличии на участке земли незарегистрированного жилого строения, а также на положительное голосование на заседании соответствующей межведомственной комиссии по вопросу о выделении гражданину земельного участка за деньги.

Суд Чебаркуля оправдал чиновника. Но прокурор подал апелляционное представление. 18 июня облсуд его удовлетворил. Уголовное дело будет рассмотрено снова.