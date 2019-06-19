В Костромском университете начала работу кино-мультстудия для школьников

Кострома, , 07:45 — REGNUM Студия для создания кино и мультфильмов начала работу в институте педагогики и психологии Костромского государственного университета (КГУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

К обучению в студии приступили двадцать школьников младших классов. Они будут знакомиться со всеми этапами производства мультипликационного фильма, начиная с разработки сценария и завершая рекламой анимационного продукта.

«Каждый из ребят в творческом процессе сможет попробовать себя в роли режиссера, художника-оформителя, оператора, сценариста, актера дубляжа и мультипликационного аниматора», — говорится в сообщении.

Параллельно со съемками короткометражного фильма в студии проводятся актерские тренинги, мастер-классы по фотосъемке и рисованию, основам режиссуры, а также квесты, интеллектуальные и спортивные игры.

Завершится работа студии кино-мультфестивалем, на котором будут подведены итоги и вручены премии за лучшие анимационные фильмы.

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