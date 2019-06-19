Жители России назвали главные критерии патриотизма

Москва, , 07:38 — REGNUM Большинство жителей России (73%) считают себя патриотами своей страны, не считают 23%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Уверены, что патриотом обязан быть каждый гражданин, 23% опрошенных, 74% заявили, что патриотизм — личное дело каждого гражданина.

По мнению 48% респондентов, патриотами становятся главным образом под влиянием патриотического воспитания. 42% думают, что по другим причинам. Настоящий патриот должен считать свою страну лучшей (66%).

Не может быть патриотом человек, который старается избежать службы в армии (69%), равнодушен к родной природе (69%) и не знает историю своей страны (67%).

Не мешает званию «патриот» критика в отношении власти (61%), не знание гимна своей страны (53%), предпочтение зарубежного искусства (57%)и игнорирование выборов (47%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведён 9 июня 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, называть себя патриотом не стыдятся большинство жителей России. Число таких граждан подросло с 60% в июле 2018 до 61% в 2019 году.

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