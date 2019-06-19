Минтранс призвал ускорить выдачу лицензий на перевозки в Приморье

Владивосток, , 08:03 — REGNUM Министр транспорта России Евгений Дитрих призвал губернатора Приморья ускорить процесс выдачи лицензий пассажирским перевозчикам, работающим в крае, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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На прошедшей в Москве встрече министра с губернатором Приморья Олегом Кожемяко глава Минтранса призвал приморские власти активно подключиться к разработке Комплексной схемы работы транспорта во Владивостоке. Эта задача предусмотрена национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Евгений Дитрих также обратил особое внимание губернатора на необходимость скорейшего получения лицензий на все виды пассажирских перевозок до 29 июня. Это требование содержится во вступившем в силу 1 марта «Положении о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». В настоящее время перевозчиками Приморья подано 411 заявлений, а выдано всего 248 лицензий.

«Речь идёт не только о регулярных перевозках. Документ также обязывает получать лицензии на перевозки для собственных нужд, а также на перевозки по заказу. Призываю провести необходимую работу с перевозчиками и ускорить подачу соответствующих заявок и получение лицензий», — сказал министр.

Также на встрече обсуждался ремонт Рудневского моста, строительство второго моста на остров Русский и возведение второй взлётно-посадочной полосы Владивостокского аэропорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Приамурье получит 476,3 млн рублей на реконструкцию дорог регионального и местного значения. Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram поделился информацией о предстоящей реконструкции автомобильных дорог региона.

«Так, Приамурье впервые участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в этом году получим 476,3 миллиона рублей, а дальше — по 405 миллионов рублей в течение 6 лет», — написал он.