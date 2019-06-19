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В Перми появится галерея скульптур из песка и сена

Общество

В июне в столице Прикамья соберутся скульпторы и художники со всей России, чтобы принять участие в фестивале современной пластики «Сезон искусства»

Пермь, 19 июня 2019, 07:34 — REGNUM  На набережной Камы в Перми создадут скульптуры из песка и сена. С 23 июня по 30 августа в столице Прикамья пройдет фестиваль современной пластики «Сезон искусства», который соберет художников и скульпторов со всей России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Все композиции, созданные в рамках фестиваля «Сезон искусства», будут посвящены единой теме «Герои книг» и представят зрителю авторское видение знакомых с детства героев произведений русской литературы. Фестиваль пройдет в открытом формате. Любой желающий сможет наблюдать за творческим процессом создания скульптур в ходе пленэров скульпторов, а также пообщаться с участниками фестиваля.

27 июня скульпторы завершат работу над композициями, и на следующий день выставочные площадки будут открыты для посещения. Выставка скульптур из песка и сена будет работать на набережной до конца лета.

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Современное искусство
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