В Перми появится галерея скульптур из песка и сена

Пермь, , 07:34 — REGNUM На набережной Камы в Перми создадут скульптуры из песка и сена. С 23 июня по 30 августа в столице Прикамья пройдет фестиваль современной пластики «Сезон искусства», который соберет художников и скульпторов со всей России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Все композиции, созданные в рамках фестиваля «Сезон искусства», будут посвящены единой теме «Герои книг» и представят зрителю авторское видение знакомых с детства героев произведений русской литературы. Фестиваль пройдет в открытом формате. Любой желающий сможет наблюдать за творческим процессом создания скульптур в ходе пленэров скульпторов, а также пообщаться с участниками фестиваля.

27 июня скульпторы завершат работу над композициями, и на следующий день выставочные площадки будут открыты для посещения. Выставка скульптур из песка и сена будет работать на набережной до конца лета.