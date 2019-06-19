Скандальная ошибка: директор центра охраны памятников Перми уволился

Пермь, , 07:19 — REGNUM В Перми директор городского центра охраны памятников Андрей Васильев уволился с занимаемой должности, подав прошение об отставке по собственному желанию. На вакантную должность исполняющим обязанности руководителя назначен Алексей Лузин, ранее работавший начальником отдела по ремонту и содержанию имущественного комплекса центра, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 июня на Аллее Доблести и Славы были открыты пять памятных плит. На двух из них допущены ошибки. Большой резонанс вызвала ошибка в фамилии бывшего директора завода имени Свердлова Бориса Изгагина.

В настоящее время подрядчик заменил плиты по гарантии. Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что внеплановые ситуации в День города были вызваны человеческим фактором — «из-за безалаберности ряд событий 12 июня прошел с недочетами». Градоначальник поручил создать в мэрии группу технического контроля, которая перед проведением крупных городских мероприятий будет проверять состояние объектов, техники, аппаратуры.

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