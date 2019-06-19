«Был связан»: Алибасов рассказал о пережитом в больнице

Москва, , 07:19 — REGNUM Продюсер Бари Алибасов заявил, что был постоянно связан, когда находился в больнице после тяжелого отравления. Об этом он рассказал в ходе первого после госпитализации интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

«Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я всё время был связан», — признался продюсер.

Он добавил, что находился в коме, при этом руки и ноги его были связаны, а всё тело болело.

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PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин пояснил, что во время интервью продюсер еще находился под действием седативных препаратов. Артист до конца не пришел в себя и не всегда мог отдавать отчет своим словам, рассказал представитель артиста телеканалу «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Алибасов оказался в больнице в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил едкую жидкость для очистки труб. Он провел несколько дней в медикаментозной коме и был выписан в середине июня.

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