«Мышиная лихорадка» в Татарии: минздрав опроверг слухи об эпидемии

Казань, , 07:11 — REGNUM В Татарии после появления сообщения в соцсетях от участницы «Гонки героев», заболевшей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, в просторечье называемой «мышиной лихорадкой», минздрав региона поспешил опровергнуть слухи об эпидемии. В ведомстве говорят о 106 заболевших за пять месяцев 2019 года, что примерно соответствует количеству того же периода 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На личной странице участницы «Гонки героев», прошедшей 8 июня 2019 года в республике, появилось сообщение об эпидемии мышиной лихорадки.

Ксения Х. написала, что никто на гонке «не догадался обработать поле от грызунов, перекопали всё»:

"Я, видимо, оказалась везучей. Подхватила геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Будьте аккуратнее, сейчас больница переполнена, идёт эпидемия, многие подхватили эту болезнь в Горькинско-Ометьевском лесу, так как лес полон грызунов! Берегите себя и близких».

Данное сообщение распространилось по соцсети со скоростью лесного пожара, и минздрав Татарии собрал срочный брифинг, на котором опроверг слухи об эпидемии. Главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава РТ Наталья Ивойлова заявила, что «заболевание «мышиной» лихорадкой было ожидаемым».

"Каждый год у нас идёт подъём заболеваемости в мае и июне — из года в год одно и тоже. И заболеваемость у нас пока держится на уровне среднего многолетнего. Сказать, что сейчас вспышка, — у нас такого нет. Мы ожидали, что будет подъём, и он пришёл», — цитирует Ивойлову издание Inkazan.

Эксперт также уточнила, что «заболевшие, которые находятся в больнице, — из разных регионов и друг с другом никак не связаны». По данным минздрава РТ, за пять месяцев 2018 года заболевших было 105 человек, а за этот же период 2019 года — 106.

Издание «Вечерняя Казань», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что за последние две недели с подозрением на «мышиную лихорадку» поступило около 50 человек со всей республики. Официально эти сведения не опровергают и не подтверждают.

Жители скептически отнеслись к заявлениям об отсутствии вспышки:

«Вообще, удивляют некоторые комментарии, складывается ощущение полной безграмотности в вопросе серьёзного заболевания, как так называемая геморрагическая лихорадка с пс. Каждый год на даче в домике весной убираюсь влажной уборкой с хлором, на себе маска ватномарлевая, перчатки, многие соседи долгие годы смеялись надо мной, но в прошлом году целая семья по весне получила эту болезнь на даче, смеяться в этом году перестали, мама семейства очень тяжело перенесла лихорадку, теперь у неё осложнения, поэтому все должны знать о путях заражения. Здоровье в наших руках», «

По данным Татарстанстата, за январь-март 2019 года в республике геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заболели 69 человек — 72,6% к такому же периоду 2018 года. Более свежих данных ведомство пока не обнародовало.