Среда, 19 Июня 2019 года
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В Китае была раскрыта мошенническая площадка для торговли акциями

Общество

Общий объем денежных средств, вовлеченный в мошенническую схему, достиг 100 млн юаней

Чанша, Китай, 19 июня 2019, 07:01 — REGNUM  Полиция уезда Суйнин провинции Хунань в центральной части Китая арестовала 34 подозреваемых в телефонном мошенничестве и заморозила более 31 млн юаней ($4,5 млн) денежных средств, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

В начале июня одна из жертв мошенников обратилась в местное отделение полиции и рассказала, что была обманута на почти 100 тыс. юаней после того, как была втянута в одну из виртуальных платформ для торговли акциями. После проведения расследования полиция задержала двоих подозреваемых в городах Чунцин и Фошань.

В полиции сообщили, что аферисты втирались в доверие к жертвам, представляясь инструкторами в области инвестиций. После расположения к себе жертв, они предлагали им инвестировать в подставные торговые площадки. Общий объем денежных средств, вовлеченный в мошенническую схему, достиг 100 млн юаней. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июня и по 31 октября в Китае будет проводиться общенациональная кампания по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай запускает национальную кампанию по борьбе с телефонными мошенниками

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