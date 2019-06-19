Среда, 19 Июня 2019 года
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На юго-западе Китая арестован мотоциклист-контрабандист с 43 кг опиума

Общество

Наводку на подозреваемого полиция уезда Лунчуань получила 11 июня

Куньмин, Китай, 19 июня 2019, 06:53 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала подозреваемого в трансграничной торговле наркотиками, изъяв у него более 43 кг опиума, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Наводку на подозреваемого полиция уезда Лунчуань получила 11 июня. В тот же день 29-летний подозреваемый был арестован. У него при себе находилось несколько упаковок опиума, спрятанные в мотоцикле. Подозреваемый сознался на допросе, что занимался транспортировкой и продажей наркотиков. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год в Китае было изъято в общей сложности 67,9 тонн наркотиков в рамках 109,6 тыс. уголовных дел, связанных с наркоторговлей.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 68 тонн наркотиков было изъято властями Китая в 2018 году

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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