На юго-западе Китая арестован мотоциклист-контрабандист с 43 кг опиума

Куньмин, Китай, , 06:53 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала подозреваемого в трансграничной торговле наркотиками, изъяв у него более 43 кг опиума, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Наводку на подозреваемого полиция уезда Лунчуань получила 11 июня. В тот же день 29-летний подозреваемый был арестован. У него при себе находилось несколько упаковок опиума, спрятанные в мотоцикле. Подозреваемый сознался на допросе, что занимался транспортировкой и продажей наркотиков. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год в Китае было изъято в общей сложности 67,9 тонн наркотиков в рамках 109,6 тыс. уголовных дел, связанных с наркоторговлей.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 68 тонн наркотиков было изъято властями Китая в 2018 году