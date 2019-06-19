В Оренбуржье с начала года отмечено восемь случаев краснухи

Оренбург, , 06:51 — REGNUM В Оренбургской области за пять месяцев 2019 года зафиксировано зарегистрировано по два случая энтеровирусной инфекции, кори, клещевого энцефалита, болезни Лайма, восемь случаев краснухи. Отмечен рост заболеваемости сальмонеллёзом, чесоткой, коклюшем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, за этот же период 2018 года не зафиксировано ни одного случая заболевания краснухой. Добавим краснуха — эпидемическое вирусное заболевание с инкубационным периодом около 15−24 дней. Это обычно неопасное заболевание, затрагивающее в основном детей, однако оно может спровоцировать серьёзные врожденные пороки, если женщина заражается в начале беременности. Краснуха у взрослых всегда протекает в средней либо тяжелой степени тяжести. Длительное отсутствие лечения может вызвать ряд осложнений, в числе которых и воспалительный процесс головного мозга. Мерой профилактики заболеваняи является вакцина.

В январе-мае 2019 года на территории области отмечалось снижение заболеваемости дизентерией, острыми кишечными инфекциями установленной и неустановленной этиологии, острыми вирусными гепатитами А, В, С, хроническими вирусными гепатитами В и С, ветряной оспой, менингококковой инфекцией, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, внебольничными пневмониями, педикулезом, туберкулезом, сифилисом, гонококковой инфекцией, аскаридозом, микроспорией, энтеробиозом, лямблиозом, трихофитией, токсокарозом, описторхозом, эхинококкозом. На уровне прошлого года стабилизировалась заболеваемость ВИЧ-инфекцией, гриппом и ОРЗ.