Среда, 19 Июня 2019 года
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В Крыму появится взвод туристической полиции

Общество

Сотрудники подразделения владеют двумя языками — русским и английским

Ялта, Крым, 19 июня 2019, 05:44 — REGNUM  В крымской Ялте создан первый взвод туристической полиции, которая будет следить за местами массового пребывания туристов, сообщает пресс-служба управления МВД Республики Крым.

Сообщается, что у взвода туристической полиции на форме будут размещены нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках. Основной целью нового подразделения будет патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, а также помощь им в решении вопросов и прием обращений в случае правонарушений. Отмечается, что к сотрудникам взвода туристической полиции можно будет обращаться и на английском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня правоохранительные органы Испании заявили о планах разместить 40 тысяч сотрудников в популярных туристических местах. Предполагается, что эта мера позволит предотвращать возможные теракты, а также усилить охрану правопорядка в местах массового пребывания туристов.

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Туризм в Крыму
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