Губернатор Калифорнии принес извинения индейцам за геноцид

Сакраменто, США, , 05:22 — REGNUM Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом принес извинения индейцам за насилие и страдания, причиненные им американцами за всю историю Соединенных Штатов. В своем выступлении Ньюсом назвал произошедшее «геноцидом», сообщает агентство Reuters.

«Это зовется геноцидом, потому что это он и был — геноцид… Нельзя иначе описать произошедшее, его таким образом и надо описывать в учебниках по истории», — заявил он.

Он добавил, что с 1850-х годов штат потратил около $1,3 млн на карательные операции против коренного населения. Представители индейских племен, присутствовавших на выступлении, поблагодарили губернатора за принесенные извинения.