Среда, 19 Июня 2019 года
05:22:17 МСК

Губернатор Калифорнии принес извинения индейцам за геноцид

Общество

И призвал закрепить это понятие в учебниках по истории

Сакраменто, США, 19 июня 2019, 05:22 — REGNUM  Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом принес извинения индейцам за насилие и страдания, причиненные им американцами за всю историю Соединенных Штатов. В своем выступлении Ньюсом назвал произошедшее «геноцидом», сообщает агентство Reuters.

«Это зовется геноцидом, потому что это он и был — геноцид… Нельзя иначе описать произошедшее, его таким образом и надо описывать в учебниках по истории», — заявил он.

Он добавил, что с 1850-х годов штат потратил около $1,3 млн на карательные операции против коренного населения. Представители индейских племен, присутствовавших на выступлении, поблагодарили губернатора за принесенные извинения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культура и общество США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить