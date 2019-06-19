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Кокорин просит направить его в одну колонию с братом

Общество

Просьбу осуждённого за драки футболиста поддержала Общественная наблюдательная комиссия Москвы

Москва, 19 июня 2019, 04:36 — REGNUM  Футболист петербургского клуба «Зенита» Александр Кокорин просит отправить его в одно исправительное учреждение с осуждённым на аналогичный срок младшим братом Кириллом Кокориным. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, данная просьба не противоречит законодательству, а по сложившейся практике братьев могут отправить не только в одну колонию, но и в один отряд. В связи с этим ОНК поддерживает просьбу осуждённого футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Мосгорсуд отменил решение Пресненского районного суда в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый приговор, уточнив в нём квалификацию действий подсудимых.

В остальной части решение осталось неизменным: Александр Кокорин и его брат проведут в тюрьме 18 месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — 17 месяцев.

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