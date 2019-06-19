Противники Юго-Восточной хорды Москвы вышли на митинг

Москва, , 09:19 — REGNUM В Москве на улице Кантемировская состоялся митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столицы. Протестная акция состоялась 18 июня и собрала порядка двух сотен граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главным требованием митингующих стала отмена строительства объекта по тому проекту, который есть сейчас. Граждане убеждены, что ЮВХ существенно ухудшит условия их жизни. К этому приведёт вырубка насаждений, непосредственная близость трассы к домам, а также снос нескольких тысяч гаражей. Ещё одной проблемой является проведение магистрали через могильник радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово. Строительные работы на данном участке создают угрозы радиационного заражения, считают экологи и физики-ядерщики. Именно этому аспекту участники акции уделили особое внимание.

Чтобы подчеркнуть опасность распространения радиации, протестующие держали в руках плакаты, изображающих людей в противогазах и одетых в резиновый костюм против химической и радиационной атаки. Такие агитационные материалы были подписаны соответствующими лозунгами: «#Хордам нет» «ЮВХ — смерть районам» «Хорда — убийца района».

Этой же тематике были посвящены растяжки на трибуне, с которой выступали организаторы митинга и эксперты. Растяжки гласили: «Радиация уничтожает нацию», «Мы за экологически чистый город, радиации нет», «Дадим детям шанс дышать чистым воздухом хордам нет», «МКАД под окнами — убийство нас и наших детей».

Однако и помимо радиации, хорда сулит жителям прилегающих территорий немало других проблем, заявил в ходе своего выступления общественный деятель Дмитрий Сараев.

«Мы все хотим жить в нормальных условиях. Те градостроительные планы, которые осуществляет правительство Москвы, на самом деле убивают среду обитания каждого из нас. ЮВХ идёт от Битцы через Чертаново, Царицыно, Сабурово, Печатники, Текстильщики и трасса во многих местах идёт вдоль жилых домов. А в Сабурово идёт через место захоронения отходов радиоактивного производства. И московские власти это прекрасно знают. Они спроектировали хорду таким образом, чтобы это было удобно строителям, бизнесу, чиновникам», — сказал он.

Общественник отметил, что во многих местах хорда идёт буквально в нескольких метрах от квартир граждан, которым не посчастливилось оказаться по соседству с магистралью, сопоставимой, заметил Сараев, своими размерами с МКАД. Активист также заявил, что в ряде районов, где проходит ЮВХ есть альтернативные маршруты для трассы. Однако власти Москвы не планируют использовать их.

«Альтернативные маршруты затрагивают интересы коммерческих организаций. С коммерческими организациями связываться никто не хочет. Поэтому проще вырубить леса, уничтожить скверы и детские площадки. Делают так, как удобнее чиновникам и строителям», — пояснил выступающий.

Слова Сараева поддержал муниципальный депутат района Лефортово Павел Тарасов.

«Насколько нужно быть чуждым для города человеком, чтобы предлагать такие проекты? Кто-нибудь из вас, когда для себя что-то проектировал бы, стал проектировать дорогу в 15−20 метрах от окон? Вы стали бы делать проект, по которому пойдут потоки мусоровозов около жилых домов?» — спросил он.

Муниципальный депутат также напомнил про радиоактивную зону на месте возможного строительства ЮВХ.

«Нормальному человеку может в голову прийти прокладывать магистраль через такое место? Самый главный вопрос: почему у нас до сих пор в руководстве города находятся люди, которые в состоянии принимать нерациональные, неадекватные и незаконные решения. Ведь прокладка трассы в таких условиях — без отступа от жилых жомов, с грубейшим нарушением санитарных требований, с проходом через территорию заражения — это же всё грубейшее нарушение законов», — заявил муниципальный депутат.

Причина сложившейся ситуации, по мнению Тарасова, в том, что московские власти не чувствуют зависимость от населения.

На акции вели сбор подписей против строительства ЮВХ. Вокруг столов с подписными листами был ажиотаж.

«Хорду планируется строить прямо по месту размещения радиоактивного грунта, где официально установлены места под названием «очаги радиоактивного загрязнения». Кому пришло в голову, вместо того чтобы законсервировать или ликвидировать эти могильники радиоактивных отходов, строить там мост и трассу? Говорят, в Москве есть мэр. И, говорят, это сильный хозяйственник. Пусть приедет сюда, придёт с нами на этот берег и прикажет, чтобы никакой стройки не было, пока есть могильник», — заявил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

По словам эксперта, перед тем, как приступать к строительным работам в данном районе, следует подготовить проект ликвидации или консервирования могильника радиоактивных отходов и вынести его на публичные слушания.

Кульминацией мероприятие стало прочтение резолюции против экологической политики столичных властей. Также граждане записали на видео обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в проведении независимой экспертизы по строительству магистрали.

Как сообщало ИА REGNUM, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС. По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.

Строительство может стать причиной изъятия недвижимости граждан в подмосковном посёлке Битца. По словам местных жителей, вместе с их домами ради строительства магистрали могут снести и единственный в России православный храм Великомученицы Марины.

Инициативная группа смогла собрать более 25 тысяч подписей против строительства ЮВХ и передала копии документов в столичную мэрию.

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