Среда, 19 Июня 2019 года
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BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе

Общество

Отзыву подлежат автомобили пятой и шестой серий

BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе
Car leasing made simple
Эмблема BMW

Мюнхен, Германия, 19 июня 2019, 00:31 — REGNUM  Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW моделей E60, E61, E63 и E64, принадлежащие пятой и шестой сериям, которые были произведены в период с 2002 по 2010 год.

Причиной отзыва транспортных средств назван дефект, вследствие которого на обшивке аккумулятора может возникать коррозия, что может привести к проблемам с проводкой и возгоранию.

В компании уточнили, что отзыв автомобилей является мерой предосторожности, и вероятнее всего в 60% случаев ремонта не потребуется.

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