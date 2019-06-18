Среда, 19 Июня 2019 года
00:01:38 МСК

Миллиард долларов и 16,5 тонны кокаина. В Филадельфии задержано судно

Общество

Самая большая партия наркотиков, изъятых за всю историю округа

Филадельфия, США, 18 июня 2019, 23:54 — REGNUM  Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов. В порту американского города Филадельфия задержано судно с 16,5 тонны кокаина на борту, сообщается 18 июня на официальной странице прокуратуры восточного округа штата Пенсильвания в Twitter.

Общая стоимость изъятой партии наркотиков на чёрном рынке оценивается в сумму свыше миллиарда долларов.

«Федеральные власти изъяли порядка 16,5 тонны кокаина с большого судна в порту Packer Marine в Филадельфии. Это самая большая партия изъятых наркотиков за всю историю восточного округа Пенсильвания», — указано в сообщении местной прокуратуры.

Экипаж судна, перевозившего наркотики, задержан. Ведётся следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач-нарколог пытается выжить в ростовском СИЗО – отец обратился к Путину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить