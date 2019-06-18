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Полиция Испании пресекла поток завоза секс-рабынь с Украины

Общество

С 2015 года испанско-украинская банда вовлекла в проституцию более 200 женщин

Мадрид, 18 июня 2019, 22:25 — REGNUM  Два украинца и двое граждан Испании задержаны испанской полицией по обвинению в организации канала поставки секс-рабынь с Украины и из Молдавии, сообщает 18 июня пресс-служба испанских правоохранителей.

По данным следствия, банда занималась организацией проституции с 2015 года. За это время они привезли в Испанию более 200 женщин, которых принудили оказывать платные секс-услуги.

Уточняется, что большая часть этих женщин была привезена с Украины и из Молдавии, а также из Румынии и Болгарии.

Жертвы были завлечены через соцсети предложением работы в Испании.

После их приезда в гостиницу, где им обещали работу официанток, у женщин отбирали документы и заставляли заниматься проституцией семь дней в неделю по десять часов в день.

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Проституция
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