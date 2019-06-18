На митинге в Петербурге выступили против свалки в Шиесе

Санкт-Петербург, , 22:06 — REGNUM На площади Ленина в Санкт-Петербурге вечером 18 июня состоялся согласованный с властями митинг противников строительства мусорного полигона на станции Шиес Ленского района Архангельской области.

Он прошел под лозунгами «Шиес — не помойка» и «Россия без мусора», передает корреспондент ИА REGNUM. Кроме того, собравшиеся, тон которым задавали представители левых сил, требовали отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, считая его ответственным за ситуацию вокруг Шиеса.

Пришедшие на митинг жители северных регионов высказывали слова благодарности петербуржцам за то, что они не остались безучастными к теме экологической угрозы русскому Северу.

«Санкт-Петербург — город неравнодушных людей, — сказала жительница Сыктывкара Елена. — Такие большие города, как Москва, Петербург, Нижний Новгород должны помогать маленьким городам, потому что там мало людей».

«Шиес, мы с тобой»; «Шиесу — да, мусору — нет»; «Мусор — Орлову на дачу», — скандировали собравшиеся.

Для митинга огородили часть площади Ленина. На акцию собралось, по оценке корреспондента ИА REGNUM, несколько сотен человек, что удивило даже самих организаторов, не ожидавших столько людей. Среди них было много молодежи, но также немало граждан в возрасте около 30−40 лет. Несколько женщин пришли на акцию с детьми в колясках. Никаких инцидентов не было.

Собравшиеся говорили о том, что проблема свалок, их наступления на людей и природу, актуальна по всей стране, и причина этого — в алчности дельцов и чиновников, ставящих свои интересы выше общественных.

«Капитализм идёт самым легким и дешевым путем», — заявил выступающий активист КПРФ Андрей Гезов, имея в виду стремление разместить московский мусор на Севере.

Митингующие также поддерживали движение за раздельный сбор отходов и высказывали предложение задать вопрос о Шиесе на «прямой линии» президента 20 июня.

«Нас утроит только один выход: мусор — из Шиеса, Орлова — в отставку», — заявлял один из выступающих.

Активисты просили всех собравшихся распространять информацию о ситуации вокруг Шиеса в соцсетях. «Хорошо, что здесь нет федеральных телеканалов, без них воздух чище», — сказал один из ораторов.

«Нет свалке на русском Севере!», — то и дело подхватывали митингующие.

Напомним, ранее акции против полигона в Шиесе состоялись в Архангельске, Северодвинске и других местах.

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