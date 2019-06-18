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Вышинский не признал вину по озвученному в суде обвинительному акту

Общество

Все обвинения сфабрикованы

Киев, 18 июня 2019, 21:49 — REGNUM  Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал свою вину по озвученному обвинительному акту на заседании украинского суда сегодня, 18 июня. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

«На сегодняшнем заседании по окончании обвинительного акта Кирилл не признал свою вину, заявил о том, что это абсурдные обвинения. Также во время заседания Кирилл просил разъяснить ему ряд непонятных тезисов, которые заложены в обвинительном акте», — рассказал адвокат Доманский.

Но украинский суд так не смог разъяснить «непонятные тезисы», так как тоже совершенно не понимает что сторона обвинения имела в виду. Суд даже заявил, что ему самому было бы интересно узнать, на что государственное обвинение будет ссылаться при доказательстве выдвинутых тезисов, содержащихся в обвинительном акте.

Напомним, что Вышинский был арестован на Украине по сфабрикованному против него делу о государственной измене. Обвинения против Вышинского строятся на основании его честной журналистской работы.

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Дело главы РИА «Новости» Украины Кирилла Вышинского
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