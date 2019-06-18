Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде

Москва, , 20:06 — REGNUM Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил журналистам начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кокорин и Мамаев были признаны виновными в хулиганских действиях, повлекших за собой вред здоровью. 8 октября минувшего года футболисты и их сообщники избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП НАМИ Сергей Гайсина, а также водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

На данный момент нет информации о том, будут ли Кокорин и Мамаев отбывать наказание в одной колонии. ФСИН начнет этапирование осуждённых после того, как получит документы, подтверждающие вступление вынесенного в их отношении приговора в законную силу.