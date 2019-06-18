«Лучшие две недели в году»: в Воронеже подвели итоги Платоновфеста

Марина Каширская, , 20:39 — REGNUM

В Воронеже 16 июня завершился девятый международный Платоновский фестиваль искусств. Финальными мероприятиями фестиваля стала книжная ярмарка на Советской площади и концерт Воронежского фестивального оркестра.

На сцене театра оперы и балета представили произведение Арнольда Шёнберга «Песни Гурре», которое в России исполнялось лишь четыре раза. В состав объединённого коллектива вошли представители около 15 ведущих российских оркестров, солисты и хор Воронежского театра — всего на сцене было около 350 человек.

Перед началом концерта перед зрителями выступили художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков и руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева.

Также 16 июня художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков подвёл итоги фестиваля в рамках «круглого стола» с представителями СМИ.

«Происходящее, прежде всего, — грандиозное культурное явление. Девятый международный Платоновский фестиваль состоялся, сохранив свой высокий авторитет, достигнутый за все годы, многогранность, открытость к самым разным категориям зрителей. Он прошёл в удивительной единодушно-доброжелательной атмосфере. Конечно же, как и любое огромное дело, он не обошёлся без потерь, и в этот раз это было плечо скрипача [концерты Ары Маликяна из Испании были отменены из-за травмы артиста, — прим. ИА REGNUM ]. Это, к сожалению, происходит всегда. Но во всём остальном удалось осуществить всё задуманное», — рассказал Бычков.

Проходивший в течение нескольких лет парад уличных театров в 2019 году дирекция фестиваля решила заменить выступлением высотного театра Grupo Puja! Из Испании, которое прошло 1 июня на Адмиралтейской площади.

«То, что нам было предложено заменить уличный парад на большое мероприятие, которое прошло на Адмиралтейской площади на открытии фестиваля с участием горожан, мне кажется, тоже себя оправдало. Во всяком случае, мне понравилась атмосфера, которой два дня жила Адмиралтейская площадь. Воронежцы — вообще фестивальная публика, люди мирно, цивилизованно, уважительно друг к другу и в то же время с любопытством воспринимают то, что предлагает фестиваль. Они способны удивляться и восхищаться, при этом очень цивилизованно взаимодействуют друг с другом, у нас не было каких-то нарушений общественного порядка.

Фестиваль прошёл гладко. Может быть, это даже в чём-то лишило его какой-то остроты, но острота была в другом — не во внешних трениях и эксцессах, а в качестве тех событий, которые были в фестивальной программе», — считает руководитель фестиваля.

Марина Каширская © ИА REGNUM Книжная ярмарка Платоновского фестиваля Марина Каширская © ИА REGNUM Сувенирная продукция фестиваля

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Всего в рамках фестиваля состоялось 94 мероприятия, 54% из которых были бесплатными. Перед воронежцами выступили почти 1000 артистов из 17 стран. Программа была разделена на несколько блоков: театр, музыка, литература и выставки. Три выставки — в музее Крамского и выставочном зале на Кирова — продолжают свою работу и после закрытия фестиваля.

«Если говорить о том, как посещались наши спектакли и концерты, то свыше 95% — официальная цифра заполняемости залов. Рекорд по заполненности был и в Белом колодце, и в Зелёном театре на концерте португальской музыки. Цифры очень хорошие. Билетов было продано больше чем на 33 млн рублей — на 10% больше, чем в прошлом году», — рассказал Михаил Бычков.

Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители собираются Марина Каширская © ИА REGNUM Михаил Бычков и Эмилия Сухачева

Одной из проблем, с которой дирекция ежегодно сталкивается при организации фестиваля и отборе участников, Михаил Бычков назвал отсутствие в Воронеже действительно крупной театральной площадки с современным оборудованием, на сцене которой можно было бы демонстрировать более масштабные постановки.

«У нас в городе нет соответствующих площадок, которые технически были бы способны принять современный — даже не музыкальный — спектакль. Это серьёзная проблема в плане того, куда дальше развиваться фестивалю, как и что мы можем принимать. Вы не представляете, от какого количества возможностей мы отказываемся именно потому, что для этого нет в нашем городе технической базы.

Фестиваль — некий локомотив улучшений и совершенствований. Было время, когда перед каждым фестивалем мы говорили: «Нужно отремонтировать душевые, нужно сделать репетиционный зал для классов»… И это делалось. Потом как-то немного сошло на нет. В принципе, мы и сейчас видим и точно понимаем, где есть проблемные точки, с которыми мы сталкиваемся, когда принимаем гостей. Какие-то вещи нужно решать кардинально. Хорошо оборудованные Кольцовский театр и камерный — это хорошо, но это маленькие площадки.

Нам не хватает как минимум одной площадки экспериментальной, свободной, функциональной, в которую можно «засунуть» что угодно. Одно такое пространство иметь было бы неплохо. Это не значит, что оно должно быть фестивальным — его можно использовать круглый год для разных проектов. Нужно место и не очень большое количество ресурсов. Самое главное — правильное проектирование и контроль, чтобы там построили именно то, что надо» — подчеркнул Бычков.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, девятый международный Платоновский фестиваль проходил в Воронеже с 1 по 16 июня.

Марина Каширская © ИА REGNUM Концерт Воронежского фестивального оркестра Марина Каширская © ИА REGNUM Концерт Воронежского фестивального оркестра

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