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В Оренбуржье под суд отдана бывшая заведующая детским садом

Общество

За мошенничество

Оренбург, 18 июня 2019, 17:48 — REGNUM  В Оренбургской области завершено следствие по уголовному делу против бывшей заведующей муниципальным детским садом «Колосок» Ташлинского района. 41-летняя женщина обвиняется в трёх эпизодах мошенничества с использованием своего служебного положения, сообщили журналистам в пресс-службе областного следственного управления.

Следователи считают, что преступная деятельность велась с января 2016-го по август 2018 года. Якобы на тот момент заведующая организовала сбор и передачу ей денег, которые были начислены пятерым сотрудникам учреждения в виде стимулирующих выплат. В качестве обоснования требования собрать и передать деньги говорилось о том, что они пойдут на нужды детсада.

Кроме того, следователи считают, что женщина фиктивно трудоустроила свою знакомую и забирала себе её зарплату. В итоге работники детсада понесли ущерб на общую сумму более 100 тыс. рублей, а бюджет Ташлинского района — более 50 тыс.

По данным СКР, обвиняемая уже признала свою вину. Также она возместила ущерб. Расследование уголовного дела завершено. Теперь своё слово скажет суд.

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Мошенничества
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