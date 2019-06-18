После закрытия портов Италии мигранты стали прибывать в страну из ЕС

Рим, , 17:44 — REGNUM В 2019 году большинство мигрантов попадает в Италию не по морю, а из других стран ЕС, которые отправляют мигрантов в Италию в соответствии с Дублинским соглашением, передает La Repubblica во вторник, 18 июня.

Отмечается, что большинство таких мигрантов прибывает в Италию из Германии.

Власти Италии ранее уже заявляли о необходимости пересмотреть внутренние правила ЕС в части мигрантов. Во вторник глава МВД Маттео Сальвини заявил, что ни один нелегал в Италию не попадет.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.