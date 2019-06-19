Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM. Инициатива внесена в нижнюю палату парламента главой комитета Госдумы по законодательству Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»).

Если закон будет принят, то «дачная амнистия» будет продлена до 1 март 2022 года. Оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем.

Амнистия коснется и участков и строений, предоставленных до 4 августа 2018 года, то есть до вступления в силу последних изменений.

В отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган стройнадзора направляется не два, а одно уведомление — только об окончании строительства.

На рассмотрении Госдумы находится всего три законопроекта о продлении «дачной амнистии» — правительства РФ и депутатов фракции «Справедливая Россия».

Правительство РФ предлагает продлить амнистию до 1 марта 2020 года, инициатива не предполагает «обратного действия».

«Если срок (амнистии) продлится лишь до 2020 года, то мы «загоним» людей по кадастровым работам в зиму! Все понимают, что вести кадастровые работы зимой — «весело и непринужденно», — пошутил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников.

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