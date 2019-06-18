Суд арестовал 28 задержанных по делу о массовой драке в Чемодановке

Пенза, , 16:27 — REGNUM Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке, в которой пострадали пятеро человек, один из которых в дальнейшем скончался. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд во вторник на два месяца заключил под стражу всех 28 мужчин цыганской национальности, о которых ходатайствовало следствие», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» представителя суда.

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В то же время пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина, которая находится в Чемодановке в настоящее время, заявила, что жизнь в селе входит «в нормальное русло».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили все на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на народном сходе в Чемодановке призвал решать конфликты мирным путем и пообещал, что все виновные будут наказаны. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провёл в Пензе совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка. По его словам, необходимо провести «компетентное и бескомпромиссное» расследование причин и обстоятельств происшествия, «максимально быстро стабилизировать ситуацию». Главе региона было поручено разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке «на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования». Кроме того, будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населённом пункте.

В рамках расследования были доставлены в полицию более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны.

Об инциденте было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

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Накануне в селе личный прием граждан провели прокурор Пензенской области Наталья Канцерова и руководителем следственного управления СКР по региону Дмитрий Матушкин.