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В Нур-Султане планируют построить планетарий

Общество

В настоящее время построена первая очередь проекта

Нур-Султан, 18 июня 2019, 15:58 — REGNUM  В Нур-Султане планируют построить планетарий на 300 зрителей, который будет включать в себя музей космоса, административный блок и офисный центр. Об этом 18 июня сообщили в АО «Казакстан гарыш сапары» («Казкосмос»).

В национальной компании отметили, что в настоящее время построена первая очередь проекта, включающая музей космоса и макеты космических кораблей.

Напомним, 17 июня в управлении архитектуры и градостроительства Нур-Султана сообщили, что на набережной реки Ишим планируют построить мост с двумя 42-этажными башнями. Новый объект TriathlonTowers планируется расположить в районе «Триатлон парка».

Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане планируют построить мост с двумя 42-этажными башнями

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Городское благоустройство
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