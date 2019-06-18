Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM В Нур-Султане планируют построить планетарий на 300 зрителей, который будет включать в себя музей космоса, административный блок и офисный центр. Об этом 18 июня сообщили в АО «Казакстан гарыш сапары» («Казкосмос»).

В национальной компании отметили, что в настоящее время построена первая очередь проекта, включающая музей космоса и макеты космических кораблей.

Напомним, 17 июня в управлении архитектуры и градостроительства Нур-Султана сообщили, что на набережной реки Ишим планируют построить мост с двумя 42-этажными башнями. Новый объект TriathlonTowers планируется расположить в районе «Триатлон парка».

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