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Школы Алма-Аты с «золотой медалью» окончили 5,8% выпускников

Общество

В Алма-Ате завершился ежегодный фестиваль выпускников «Жас түлек-2019»

Нур-Султан, 18 июня 2019, 15:42 — REGNUM  Школы Алма-Аты окончили 8250 выпускников, в том числе 478 (5,8%) со знаком «Алтын белгi» («Золотая медаль), сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Аты.

В Алма-Ате завершился ежегодный фестиваль выпускников «Жас түлек-2019», в котором принял участие глава города Бауыржан Байбек. Аким (мэр) Алма-Аты поздравил учителей и родителей всех выпускников.

Напомним, в 2018 году школы Алма-Аты со знаком «Алтын белгi» окончили 518 человек. С 2017 года в городе построено три новые школы на 3 тыс. мест, а также дополнительные здания к шести школам на 4 тыс. мест.

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