«Братья-мусульмане»* считают смерть экс-президента Египта «убийством»

Каир, , 16:40 — REGNUM Представители движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали смерть бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси «убийством» и призвали к массовым собраниям в ознаменование его кончины. Об этом сообщает 18 июня Reuters.

По данным агентства, сотни членов «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вышли на улицы столицы Турции и Стамбула.

Египетские официальные лица опровергли обвинения в том, что здоровьем экс-главы государства пренебрегали.

Как сообщало ИА REGNUM, 67-летний Мухаммед Мурси скончался во время судебного процесса в Египте 17 июня. Экс-президент, отстраненный от власти военными в 2013 году, проходил главным обвиняемым по делу о шпионаже.

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