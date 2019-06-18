Жителей Алтайского края предупредили о ливнях с грозами

Барнаул, , 15:39 — REGNUM Ухудшение погоды ожидается вечером 18 июня и ночью 19 июня в предгорьях в Алтайском крае. Возможны ливневые дожди, грозы, град и штормовой ветер, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по региону.

«Ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17−22 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о мерах предосторожности при непогоде и призвали не укрываться под деревьями и близ стен домов, обходить рекламные щиты, а также при грозе отключить электроприборы. Застигнутым непогодой автомобилистам стоит припарковаться и переждать град внутри транспортного средства.