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Жителей Алтайского края предупредили о ливнях с грозами

Общество

Ожидается штормовой ветер и град

Барнаул, 18 июня 2019, 15:39 — REGNUM  Ухудшение погоды ожидается вечером 18 июня и ночью 19 июня в предгорьях в Алтайском крае. Возможны ливневые дожди, грозы, град и штормовой ветер, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по региону.

«Ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17−22 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о мерах предосторожности при непогоде и призвали не укрываться под деревьями и близ стен домов, обходить рекламные щиты, а также при грозе отключить электроприборы. Застигнутым непогодой автомобилистам стоит припарковаться и переждать град внутри транспортного средства.

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Сильные ливни и их последствия
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