МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

Красногорск, , 15:30 — REGNUM В Московской области 18 июня ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, говорится в экстренном предупреждении Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«В период с 13:30 до 21:00 18 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», — информирует МЧС.

Ведомство даёт подробные рекомендации жителям региона на случаи сильного дождя, грозы и порывистого ветра, в том числе и по оказанию первой помощи пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер стал причиной ЧП в Калининском районе Санкт-Петербурга, пострадала женщина.

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