В Казахстане разработали план по обеспечению прав инвалидов

Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM Проект национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью разработало министерство труда и социальной защиты населения Казахстана. Соответствующей проект документа опубликован на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Авторы проекта считают, что использованием слово «инвалид» является ключевой проблемой дискриминации этой группы граждан. Поэтому понятие «инвалид» предлагается заменить на «лицо с инвалидностью», а понятие «ребенок инвалид» на «ребенок с инвалидностью».

В проекте документа отмечается, что действующий механизм оказания услуг не в полной мере отвечает потребности инвалидов из-за отсутствия единого механизма, учета времени и оплаты услуги. Документ предусматривает также ряд мер по сохранению социальных льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Загипа Балиева предложила наделить особым статусом семьи, воспитывающие детей инвалидов.

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