Чемодановка — чиновникам: плохие дороги, темные улицы, не хватает лекарств

Бессоновский район, Пензенская область, , 15:08 — REGNUM На встречу с прокурором Пензенской области Натальей Канцеровой и руководителем следственного управления СКР по региону Дмитрием Матушкиным в Дом культуры села Чемодановка пришли 32 жителя Бессоновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Также принимали участие главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, и. о. уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяна Казеева, бизнес-омбудсмен области Карим Кузахметов.

Жители жаловались на неправомерные действия других жителей района, плохое освещение улиц села, неудовлетворительное состояние дорог, работу поликлиники, на организацию лекарственного обеспечения и «другие сельские проблемы»

В СУ СКР отметили, что также жители просили обеспечить правопорядок, проводить мероприятия по профилактике правонарушений, принимать меры по защите прав и законных интересов жителей села.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили все на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на народном сходе в Чемодановке призвал решать конфликты мирным путем и пообещал, что все виновные будут наказаны. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провёл в Пензе совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка. По его словам, необходимо провести «компетентное и бескомпромиссное» расследование причин и обстоятельств происшествия, «максимально быстро стабилизировать ситуацию». Главе региона было поручено разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке «на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования». Кроме того, будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населённом пункте.

В рамках расследования были доставлены в полицию более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны.

18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 участников драки.

Об инциденте было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек