В Киргизии создали академию «Манаса» и Айтматова

Бишкек, , 15:03 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о создании государственного учреждения «Национальная академия «Манас» и Чингиза Айтматова». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что основными целями и задачами новой академии должно стать широкое внедрение среди подрастающего поколения и всестороннее исследование духовного наследия киргизского народа — эпоса «Манас» и ценностей писателя Чингиза Айтматова, а также пропаганда идей и воспитание исполнителей эпоса «Манас».

Помимо этого, академия должна будет оказывать содействие участникам научных и искусствоведческих исследований, организовывать и проводить научные конференции и выставки, заниматься публикацией научных трудов и периодических изданий, изготавливать аудио‑ и видеоматериалы, а также сувениры.

Справка ИА REGNUM : Манас — главный герой самого известного одноименного киргизского эпоса, объединивший киргизов легендарный богатырь. «Манас» включен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире.

Чингиз Айтматов (12.12.1928 — 10.06.2008) — самый известный киргизский писатель. Удостоен званий: народный писатель Киргизской ССР, народный писатель Казахстана, Герой Киргизской Республики и Герой социалистического труда. Является лауреатом Ленинской и трех Государственных премий СССР. Наиболее популярными художественными произведениями, написанными Айтматовым, являются повести «Джамиля», «Первый учитель» и «Материнское поле».