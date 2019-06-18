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В Киргизии создали академию «Манаса» и Айтматова

Общество

Учреждение займется исследованием духовного наследия киргизов и популяризацией эпоса «Манас» и произведений Чингиза Айтматова

Бишкек, 18 июня 2019, 15:03 — REGNUM  Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о создании государственного учреждения «Национальная академия «Манас» и Чингиза Айтматова». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что основными целями и задачами новой академии должно стать широкое внедрение среди подрастающего поколения и всестороннее исследование духовного наследия киргизского народа — эпоса «Манас» и ценностей писателя Чингиза Айтматова, а также пропаганда идей и воспитание исполнителей эпоса «Манас».

Помимо этого, академия должна будет оказывать содействие участникам научных и искусствоведческих исследований, организовывать и проводить научные конференции и выставки, заниматься публикацией научных трудов и периодических изданий, изготавливать аудио‑ и видеоматериалы, а также сувениры.

Справка ИА REGNUM : Манас — главный герой самого известного одноименного киргизского эпоса, объединивший киргизов легендарный богатырь. «Манас» включен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире.

Чингиз Айтматов (12.12.1928 — 10.06.2008) — самый известный киргизский писатель. Удостоен званий: народный писатель Киргизской ССР, народный писатель Казахстана, Герой Киргизской Республики и Герой социалистического труда. Является лауреатом Ленинской и трех Государственных премий СССР. Наиболее популярными художественными произведениями, написанными Айтматовым, являются повести «Джамиля», «Первый учитель» и «Материнское поле».

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Политическая жизнь Киргизии
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