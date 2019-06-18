Авиакомпания из Казахстана возобновит авиасообщение с Индией

Нур-Султан, , 15:03 — REGNUM Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит авиарейсы из Алма-Аты в Дели с 29 июня с частотой рейсов четыре раза в неделю, сообщили в пресс-службе компании.

Авиарейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Полеты возобновляются после переговоров между авиационными властями Индии и Пакистана, которые согласовали частичное открытие воздушных коридоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня казахстанская авиакомпания Air Astana продлила отмену рейсов Нур-Султан — Дели и Алма-Ата — Дели в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана. Воздушное сообщение между Казахстаном и Индией было приостановлено в начале апреля.

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