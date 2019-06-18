Подозреваемый в финансировании ИГ* журналист из Дагестана арестован на два

Махачкала, , 15:00 — REGNUM Избрана мера пресечения в отношении редактора отдела религии газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Решением Советского районного Махачкалы журналист заключён под стражу на два месяца, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 18 июня адвокат подсудимого.

Напомним, Гаджиева, задержанного 14 июня, подозревают в участии в деятельности террористической организации и финансировании боевиков. По данным следствия, журналист под видом благотворительной деятельности перечислял деньги для нужд террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На следующий день Советский суд Махачкалы заключил его под стражу на 48 часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня редакция еженедельника «Черновик» записала видеообращение президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела против Гаджиева. Коллеги уверены в его невиновности и просят главу государства поручить проверку материалов дела Генпрокуратуре и центральному аппарату ФСБ РФ.

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