Госдума разграничила паломничество и туризм

Москва, , 14:49 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о паломнической деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Прописывается, что исключительное право на осуществление паломнической деятельности имеют религиозные организации непосредственно или путем создания организаций, основной целью деятельности которых является осуществление паломнической деятельности.

Паломническая деятельность может осуществляться религиозными организациями платно или бесплатно, с привлечением или без привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществление туроператорской деятельности или турагентской деятельности.

Объекты и посещение

Религиозная организация или организация, созданная религиозной организацией, вправе заключить с туроператором соглашение, определяющее условия организации посещения туристами объектов, принадлежащих на праве собственности или ином имущественном праве религиозной организации, включая условия размещения (проживания), питания туристов на территории религиозной организации с учетом требований, предусмотренных внутренними установлениями религиозной организации.